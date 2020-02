Πιτίνο: «Μεγάλη αφοσίωση»! (pic)

Το «τριφύλλι» γνώρισε την ήττα στη Βαλένθια με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το όνειρο της τετράδας, πληρώνοντας ουσιαστικά την τραγική εμφάνιση του για τρία δεκάλεπτα, σπαταλώντας τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν όταν γύρισε από το -16.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» επέστρεψε στη βάση της και ο Ρικ Πιτίνο ανέφερε στο Twitter: «Επτά ώρες ταξίδι επιστροφής έπειτα από μια σκληρή ήττα... Ο Ίαν, ο Παπαγιάννης, ο Μπέντιλ, ο Ουάιλι, ο Μήτογλου και ο Ράουτινς πήγαν αμέσως στο ΟΑΚΑ για ατομική βελτίωση. Μεγάλη αφοσίωση, παιδιά»!

7hr trip home after a tough loss -Ian / PG / Ben / Jacob / Dinos / Andy / back to OAKA for a great player development workout -Great dedication guys!

— Rick Pitino (@RealPitino) February 1, 2020