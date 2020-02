Τέσσερις τραυματίες η Ζενίτ ενόψει Παναθηναϊκού (pic)

Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα τραυματισμών στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Κόλτον Άιβερσον θα απουσιάσει δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο χέρι. Ο Άλεξ Ρένφρο θα χάσει 20 μέρες δράσης λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Επίσης παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών οι Ματέουζ Πονίτκα και Ντμίτρι Κβοστόφ.

Να θυμίσουμε πως η Ζενίτ θα έρθει στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα (07/02) για να παίξει στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό.

