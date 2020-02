Εφές: Τα... όργια του Λάρκιν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα! (vid)

Η Εφές πέρασε νικηφόρα από την Stark Arena, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με σκορ 78-85 κι ανέβηκε στο 19-3 στην κατάταξη της EuroLeague.

Από την πλευρά του ο Σέιν Λάρκιν, που θα ενισχύσει την εθνική Τουρκίας τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (3/3 βολές, 3/5 δίποντα, 5/9 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κερδισμένα φάουλ και μόλις 1 λάθος στα 32:51 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο ranking.

