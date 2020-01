Ο Μορίς Εντούρ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ πηδώντας αρκετά μακριά από το καλάθι και κατάφερε να καρφώσει πριν καν προσγειωθεί στο παρκέ.

Δείτε την εντυπωσιακή φάση στο τέλος του πρώτο δεκαλέπτου...

Maurice Ndour gets up and RATTLES the rim with AUTHORITY! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5EODw989C9

