Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague και η συνεργασία των Σενγκέλια - Σιλντς έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight στο ΣΕΦ.

Δείτε τη φάση

.@TokoShengelia23 turns quarter back and launches one hell of a pass to @shields3uno who fakes, turns and gets the bucket! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2DbD2DHHFe

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 30, 2020