Χίμκι - ΤΣΣΚΑ: Τίμησαν τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ με 8" και 24" (vid)

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με τη Χίμκι για την 22η αγωνιστική της EuroLeague, οι παίκτες των δυο ομάδων έκαναν παραβάσεις 8 και 24 δευτερολέπτων, τιμώντας τη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ με τα δυο νούμερα με τα οποία ο Black Mamba μεγαλούργησε στο ΝΒΑ.

Δείτε το video

A global tribute@Khimkibasket and @cskabasket take 24 and 8 second violations at the start of the Moscow Derby in honour of Kobe Bryant. pic.twitter.com/j968kCciQO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 30, 2020