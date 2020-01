Πιτίνο: «Ο Μάικ Τζέιμς είναι τέλειος για το ΝΒΑ»! (pic)

Ο Αμερικανός προπονητής, μόλις αφίχθη στην Ισπανία, καθώς ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ παίζει στην έδρα της Βαλένθια, έκανε ένα tweet για τον Μάικ Τζέιμς.

Ο Ρικ Πιτίνο ανέφερε: «Ο Μάικ Τζέιμς της ΤΣΣΚΑ είναι τέλειος για το σημερινό ΝΒΑ. Σπουδαίος σκόρερ και pick & roll γκαρντ. Θα μού άρεσε αν οι Νικς μου του δείχνουν σοβαρό ενδιαφέρον».

Euroleague guard Mike James of CSKA is perfect for today’s NBA. Great scorer and pick & roll guard. Would love to see my Knicks give him a serious look.

— Rick Pitino (@RealPitino) January 30, 2020