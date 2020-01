Ουίλμπεκιν: «Ήθελα να μείνω στη Μακάμπι, δεν το σκέφτηκα καθόλου»

«Δεν ήταν δύσκολη η απόφασή μου. Ειλικρινά ήθελα να μείνω εδώ και η σύζυγός μου ήθελε να μείνουμε εδώ. Περιμέναμε προσφορά και η πρώτη προσφορά που έγινε ήταν καλή. Ήθελα πολύ να μείνουμε και να υπογράψω» σχολίασε ο Ουίλμπεκιν και συνέχισε:

«Μου αρέσει το κλίμα εδώ, η έδρα, οι φίλαθλοι , η ομάδα, οι παίκτες που έχουμε, το προπονητικό τιμ, η πόλη, ο καιρός του ίδιο. Όλος αυτός ο συνδυασμός των πραγμάτων».

. @scottiew_5 talking about the decision to stay in Tel Aviv for 3 more years @EuroLeague pic.twitter.com/ovRESzQsRU

