Ειδικά παπούτσια για να τιμήσει τη μνήμη του τεράστιου Κόμπι Μπράιαντ θα φορέσει ο Αμάρε στο ντεμπούτο του στη Euroleague.

Ο παίκτης της Μακάμπι θα φορέσει ένα ειδικό ζευγάρι για τον μεγάλο Black Mamba που έφυγε από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα.

Δείτε εδώ το σχέδιο του παπουτσιού.

On his @EuroLeague debut: Amar'e Stoudemire will wear a special custom shoes in memory of his friend Kobe Bryant pic.twitter.com/vxjoQAXHT4

— Roi Cohen (@RoiCohen99) January 29, 2020