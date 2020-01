Σλούκας: Λίγο ακόμα, για να φτάσει τους 2.000 πόντους στην Euroleague (pics & vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπασκόνια στο ΣΕΦ (30/01, 21:00), και θέλει την νίκη, αφού διεκδικεί ακόμα την παρουσία του στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι ενισχυμένοι με τον Οκτάβιους Έλις, ενώ και οι Βάσκοι απέκτησαν πρόσφατα παίκτη, τον Σέμαζ Κρίστον.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ φιλοξενείται στην έδρα της Βαλένθια (31/01, 22:00), επιθυμώντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του και να ανέβει ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα.

Επίσης, στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με την Άλμπα στο Βερολίνο (30/01, 20:30), ο Κώστας Σλούκας έχει την ευκαιρία να φτάσει τους 2.000 πόντους, αφού χρειάζεται να σκοράρει ακόμα 12.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 22η αγωνιστική.

Οι MVPs: Μάικ Τζέιμς (1η, 8η, 14η, 15η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η, 5η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η, 6η), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Οκτωβρίου), Κόρι Χίγκινς (7η), Νικ Καλάθης (9η, 17η), Λουκ Σίκμα (9η), Νίκολα Μίροτιτς (10η, Δεκεμβρίου), Σέιν Λάρκιν (11η, Νοεμβρίου, 18η, 19η, 20η, 21η), Κώστας Σλούκας (12η), Ντέβιν Μπούκερ (13η), Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (16η).

Δεν χάνουν βολή: Νικίτα Κουρμπάνοφ (10/10), Νταρούν Χίλιαρντ (10/10), Νιλς Γκιφάι (12/12), Κώστας Σλούκας (42/42), Νίκολα Κάλινιτς (25/25), Λουίτζι Ντατόμε (10/10), Τζέιμς Νάναλι (9/9), Λούκα Βιλντόζα (30/30), Τόρνικε Σενγκέλια (11/11), Τρέι Τόμπκινς (24/24), Τζόρνταν Μίκι (9/9), Λιβιό Ζαν-Σαρλς (20/20), Λούκα Λεκαβίτσιους (24/24), Βίκτορ Κλαβέρ (12/12), Κάιλ Κούριτς (13/13), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (12/12), Νεμάνια Νέντοβιτς (16/16), Σέιν Λάρκιν (28/28), Βασίλιε Μίτσιτς (27/27), Κρις Σίνγκλετον (17/17), Σαμ Βαν Ρόσομ (14/14), Μορίς Εντούρ (9/9), Βάνια Μαρίνκοβιτς (13/13), Τζίμερ Φριντέτ (24/24), Ταϊρίς Ράις (32/32).

Top 5 Scorers: Βασίλης Σπανούλης (4.218), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Γιώργος Πρίντεζης (3.173), Παούλιους Γιανκούνας (3.027), Φελίπε Ρέγιες (3.010).

Top 5 Rebounders: Παούλιους Γιανκούνας(1.790), Φελίπε Ρέγιες (1.785), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.513), Γιώργος Πρίντεζης (1.314).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.508), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Νικ Καλάθης (1.212), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.195), Τομά Ερτέλ (1.173).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (287), Ρούντι Φερνάντεθ (277).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (242), Κάιλ Χάινς (228), Άλεξ Τάιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Τop 5 Index Rating: Βασίλης Σπανούλης (4.000), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (3.890), Δημήτρης Διαμαντίδης (3.806), Φελίπε Ρέγιες (3.758), Παούλιους Γιανκούνας (3.710).

