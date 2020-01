Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί τη νέα προσθήκη των Βάσκων και όπως είπε στην παρουσίασή του «μου αρέσει πολύ να παίξω μαζί με τους συμπαίκτες μου και να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει όλα τα παιχνίδια».

Και συνέχισε: «Ήδη με έχουν βοηθήσει όλοι ώστε να αισθάνομαι άνετα στην ομάδα»

New number in the team!

Semanja Christon will wear number 6⃣!!#GoazenBaskonia pic.twitter.com/yQpkM9Qf3O

— Saski Baskonia (@Baskonia) January 28, 2020