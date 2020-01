Γιαβτόκας: Με Διαμαντίδη, Σπανούλη και Καλάθη η καλύτερη ομάδα της δεκαετίας στην EuroLeague! (vid)

Ο παλαίμαχος Λιθουανός σέντερ επέλεξε κατά σειρά τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Βασίλη Σπανούλη, Μάικ Μπατίστ, Αντρές Νοτσιόνι, Παούλιους Γιανκούνας, Φελίπε Ρέγιες, Κάιλ Χάινς, Νικ Καλάθη, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Για τον Διαμαντίδη είπε ότι «τον διαλέγω για την νοοτροπία του, εξαιρετικός παίκτης και άνθρωπος», για τον Σπανούλη «κέρδισε δύο τίτλους EuroLeague σχεδόν μόνος του», ενώ για τον Καλάθη «ένας από τους καλύτερους point guards».

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 28, 2020