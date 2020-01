Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με την κόρη του κι άλλα επτά άτομα έπειτα από πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια.

Η EuroLeague ενημέρωσε ότι πριν από το τζάμπολ των αγώνων του διημέρου 23-24/1 για την 22η αγωνιστική θα τηρηθεί εντός λεπτού σιγή στη μνήμη του Black Mamba και του Ρόμπερτ Άρτσιμπαλντ, ο οποίος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών.

A moment of silence will be held for Robert Archibald and Kobe Bryant’ memory prior to the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 22 and 7DAY EuroCup TOP 16 Round 4 games this week. pic.twitter.com/lLeZO0NCKT

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 27, 2020