Κόμπι Μπράιαντ: Τα συλλυπητήρια της Euroleague και των ομάδων της (pics)

Η Euroleague με ανακοίνωση της συλλυπήθηκε για τον θάνατο του θρύλου του μπάσκετ.

«Μαζί με όλο τον πλανήτη έτσι κι εμείς εκφράζουμε τη θλίψη μας για τον θάνατο του θρυλικού Κόμπι Μπράιαντ που πέθανε στα 41 του χρόνια».

Ο Τζόρντι Μπερτομέου ανέφερε πως, Πολύ νωρίς, το μπάσκετ έχασε έναν σπουδαίο πρεσβευτή του. Ο Κόμπι Μπράιαντ άγγιξε τις καρδιές όλων των ανθρώπων που αγαπούν το μπάσκετ.

Εκ μέρους της Euroleague και των ομάδων εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και τους αγαπημένους του./

You will never be forgotten! pic.twitter.com/cn4K3MFe4H

There are times when words lose all meaning. There are times when everything that comes to mind is why. World basketball is mourning. Rest In Peace Legend Kobe Bryant. Always in our hearts. #ripkobe #kobebryant pic.twitter.com/kzMwCtYD6d

We are deeply sad about the unexpected loss of Los Angeles Lakers and NBA legend Kobe Bryant. Our condolences to his family and the fans. #RIPKobe pic.twitter.com/RyuTN9ZnJU

Our club is deeply saddened upon hearing the death of NBA and Los Angeles Lakers legend, Kobe Bryant.

We would like to express our sincere condolences and our deepest sympathies to his family and friends

RIP #KobeBryant. You will never be forgotten! pic.twitter.com/sOmCJJULpZ

— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 26, 2020