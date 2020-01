Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν πήρε μία απλή νίκη επί της Βαλένθια στην τελευταία αγωνιστική, αλλά έγραψε ιστορία στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έγινε η πρώτη ομάδα που έχει σκοράρει περισσότερους από 40.000 πόντους στην Euroleague.

Big congrats to @cskabasket on becoming the first team to reach the 40,000 point mark in the win in Round 21 #GameON pic.twitter.com/PzfilWc9Km

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 25, 2020