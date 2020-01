Σπανούλης: Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης με 30+ πόντους στην EuroLeague!

Ο αρχηγός και ηγέτης του Ολυμπιακού πέτυχε 30+ πόντους για δεύτερη φορά σε 322 αγώνες στην EuroLeague, ολοκληρώνοντας τον αγώνα κόντρα στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης με 31 πόντους με 6/9 βολές, 5/5 δίποντα και 5/7 τρίποντα στα 32:25 που έμεινε στο παρκέ.

Παράλληλα έγινε ο μεγαλύτερος ηλικιακά παίκτης με «30άρα» στη διοργάνωση. Ο, γεννημένος στις 7 Αυγούστου 1982, Σπανούλης το κατάφερε σε ηλικία 37 ετών, 5 μηνών και 17 ημερών.

Vassilis Spanoulis is the oldest player EVER to get 30 points in a single EuroLeague game.

Class is permanent.#GameON pic.twitter.com/hM3NKwniZx

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 23, 2020