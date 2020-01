Η ΤΣΣΚΑ υποδέχεται τη Βαλένθια για την 21η αγωνιστική της EuroLeague και οι Ισπανοί προσπάθησαν να σκοράρουν στον αιφνιδιασμό όμως ο Χάινς έκοψε εντυπωσιακό τον Μότουμ λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο.

Δείτε τη φάση

.@SirHines with a block so good it looked in slow motion

the @cskabasket captain getting a HUGE hand to swat it away #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/93dI6cDCQ7

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 23, 2020