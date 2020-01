Ο Βούιτσιτς μαθαίνει τα μυστικά του σέντερ στον Ρέινολντς! (vid)

Ο Κροάτης είναι αναμφισβήτητα ανάμεσα στους καλύτερους σέντερ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και δη της EuroLeague, οπότε όλο και κάτι... παραπάνω θα μπορούσε να δείξει στον παίκτη της Μακάμπι.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί του διδάσκει μερικά από τα μυστικά του «ποσταρίσματος» και όπως θα παρατηρήσετε, το... έχει ακόμα ο Βούιτσιτς!

When your GM was the @euroleague center of the decade...@NikolaVujcic7 & @JalenReynolds pic.twitter.com/mY0gUpUkYP

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) January 23, 2020