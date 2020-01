Πιτίνο: «Αν δείτε τον Βουγιούκα να τρώει ψωμί ή πατάτες, παρακαλώ επικοινωνήστε!» (pic)

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με σχετικό tweet ενόψει και του αγώνα με την Βιλερμπάν (24/1, 21:30) στο ΟΑΚΑ, ανέφερε: «Μεγάλο ματς αύριο με την Βιλερμπάν. Ο Άντι Ράουτινς μαθαίνει γρήγορα. Ο Ίαν είναι πέντε κιλά πιο μακριά από τον στόχο που έχουμε βάλει. Αν τον δει κάποιος έξω να τρώει ψωμί ή πατάτες, παρακαλώ να επικοινωνήσει με τα γραφεία του Παναθηναϊκού!»

Big game tomorrow vs Asvel. Andy Rautins is picking up things quickly. Ian is 5 kilos away from his weight goal. If anyone sees him out eating bread or potatoes please contact the PAO basketball office!

— Rick Pitino (@RealPitino) January 23, 2020