Mάκαμπι: Έριξε «βόμβα» με Στάνταμαϊρ! (pic)

Σπουδαία κίνηση για τη Μακάμπι.

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου θα έχει στο δυναμικό της, τον άλλοτε ΝΒΑer Αμάρε Στάνταμαϊρ, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινοί.

Έτσι μετά την Χάποελ θα παίξει σε ακόμα μια ομάδα στο Ισραήλ. Στον σύλλογο της Ιερουσαλήμ έπαιξε τη σεζόν 2016-17 και 2018-19.

Στο ΝΒΑ ο 37χρονος πέρασε τα καλύτερα του χρόνια στους Σανς παρέα με τον Στιβ Νας, αποτελώντας ένα από τα κορυφαία δίδυμα της λίγκας που... δίδασκαν pick n roll.

Στο Φοίνιξ έμεινε από το 2002 μέχρι το 2010 για να ακολουθήσουν οι Νικς, Μάβερικς και Χιτ. Η σεζόν 2015-16 ήταν η τελευταία του στο ΝΒΑ.

Οι Σανς του Αμάρε, του Νας και του Ντ'Αντόνι ήταν μία από τις πιο fun to watch ομάδες στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δήλωσε για τον Αμάρε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα φορά την βαριά φανέλα της Μακάμπι. Έρχεται να βοηθήσει τους νέους του συμπαίκτες σε Euroleague και πρωτάθλημα. Θέλω να τον καλωσορίσω στην οικογένεια της Μακάμπι. Να ευχαριστήσω και τη διοίκηση για την προσθήκη, ακόμα μία μέσα στη σεζόν. Μας δίνουν τα πάντα για να πετύχουμε σαν ομάδα.

Από την πλευρά του ο Αμάρε είπε: «Είμαι πολύ ταπεινός για την ευκαιρία, χαρούμενος που θα είμαι στο Ισραήλ. Ένα μέρος που αγαπώ. Έχω την ευκαιρία να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, το οποίο είναι όνειρο που έγινε αληθινό.

