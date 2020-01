Euroleague: Ψήφισε την All-Decade Team και κέρδισε εισιτήρια για το Final 4! (vid)

Τους τελευταίους μήνες η Euroleague ανακοίνωνε τις υποψηφιότητες που θα έπαιρναν μέρος στην ψηφοφορία για την ανάδειξη της All-Decade Team.

Πλέον, ήρθε η ώρα να ψηφίσεις αυτούς που αξίζουν να βρίσκονται στους 10 καλύτερους της δεκαετίας.

Κάνε κλικ ΕΔΩ και διάλεξε τους 10 που αξίζουν να είναι στην κορυφαία ομάδα 2010-20!

Μάλιστα, μπορεί να είσαι και τυχερός/ή, αφού δύο άτομα θα κερδίσουν εισιτήρια για το Final 4 της Κολωνίας μετά από κλήρωση.

Η ψηφοφορία (50% κοινό, 25% προπονητές, 25% αρχηγοί ομάδων) θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου.

The best All-Decade EuroLeague players...

Time to vote your All-Decade Team, to select your favorite players that have been touched EuroLeague courts during the last ten seasons!

