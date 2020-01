Η Ζενίτ υποδέχεται τη Βαλένθια στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της EuroLeague και ο Άιβερσον έκοψε εντυπωσιακά τον Βίβες στην προσπάθεια του Ισπανού γκαρντ να τελειώσει την επίθεση των φιλοξενούμενων με layup.

Δείτε τη φάση

Colton Iverson tracks his man and gets nothing but ball! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/bFtszTvvSA

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 17, 2020