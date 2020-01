Γιανκούνας: «Τέλειο συναίσθημα όταν τα ρεκόρ συνοδεύονται με νίκες» (pic)

Ο αρχηγός της Ζάλγκιρις Κάουνας με χαρακτηριστικό tweet ανέφερε: «Είναι τέλειο το συναίσθημα όταν τα ρεκόρ συνοδεύονται μαζί με τις νίκες. Είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα με την Ζάλγκιρις. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γιανκούνας πέρασε στην πρώτη θέση των καλύτερων ριμπάουντ αφού προσπέρασε τον Φελίπε Ρέγιες στο ματς της Ζάλγκιρις με τον Ερυθρό Αστέρα.

Great feeling when victories get marked with records Very happy to achieve this with Zalgiris Thank you for your wishes! #ManoKomanda #Zalgiris #Euroleague pic.twitter.com/1iljRQLftA

— Paulius Jankūnas (@P_Jankunas13) January 16, 2020