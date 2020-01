Δεν σταματά τις φοβερές ασίστ ο Καλάθης κόντρα στη Μπάγερν.

Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με απίθανη ασίστ πίσω από την πλάτη βρήκε τον Τζόνσον που ήταν... στημένος στη γωνία για το τρίποντο.

Δευτερόλεπτα πριν ο Παπαγιάννης κέρασε φοβερό στοπ τον Λο.

It's proving to be a one man highlights reel tonight! @G_P_06 with the block this time, proving how good he is on the defensive side too! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fMdfXn3ORP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 15, 2020