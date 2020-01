Θέαμα μοιράζει ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κόντρα στη Μπάγερν.

Ο Καλάθης ύψωσε έξοχα στον Παπαγιάννη που κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε τη φάση!

HE DID IT AGAIN

This time @G_P_06 finisheds a HUGE Alley-Oop!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FpWi3YAdYI

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 15, 2020