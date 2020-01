Μαγεύει ο Νικ Καλάθης κόντρα στη Μπάγερν.

Ο ηγέτης των πρασίνων έδωσε μια ασύλληπτη σκαστή πάσα στον Μήτογλου που δεν είχε πρόβλημα να τελείωσε τη φάση.

Καλάθης: Έγινε 4ος πασέρ στην ιστορία της EuroLeague! (pic)

Απολαύστε!

How does he even sport that?!

.@Nick_Calathes15 with vision so good he could probably look into the future for tomorrows lottery numbers #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/0SC8IQOqaR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 15, 2020