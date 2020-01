Καλάθης: Έγινε 4ος πασέρ στην ιστορία της EuroLeague! (pic)

Εντυπωσιακά ξεκίνησε ο Νικ Καλάθης κόντρα στην Μπάγερν στον δημιουργικό τομέα.

Ο ηγέτης των πρασίνων μοίρασε 2 ασίστ στο πρώτο λεπτό κόντρα στους Βαυαρούς (η δεύτερη σε alley oop με Παπαγιάννη) και έγινε ο 4ος πασέρ στην ιστορία της Euroleague.

Άφησε πίσω του τον Τομά Ερτέλ στην 4η θέση των καλύτερων πασέρ στην ιστορία της EuroLeague, ο οποίος μετρούσε 1.173 ασίστ ενώ ο Καλάθης είχε 1.172 πριν το ματς.

