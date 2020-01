Μάρκους Έρικσον: Ο «εκτελεστής» του Ολυμπιακού στο gazzetta.gr

Ο Ολυμπιακός ήταν κατώτερος των περιστάσεων, η Άλμπα Βερολίνου βρήκε ρυθμό και έκανε ένα μεγάλο ματς, με σπουδαία ποσοστά ευστοχίας και έτσι πήρε την 6η της νίκη στην διοργάνωση.

Ο Μάρκους Έρικσον ήταν πρωταγωνιστής για την ομάδα του με 22 πόντους, 6/9 σουτ τριών πόντων και για ακόμα μια φορά τράβηξε την προσοχή των... ερυθρόλευκων οπαδών, αφού είναι ο ίδιος παίκτης που είχε κάνει την περσινή σεζόν, τεράστια εμφάνιση με την Γκραν Κανάρια, σε μια «πικρή» βραδιά για την ελληνική ομάδα, ενώ και στο πρώτο ματς στην Γερμανία ήταν πολύ καλός με 16 πόντους και 4/7 τρίποντα, έχοντας συνολικά μερικές από τις καλύτερες εμφανίσεις του κόντρα στην ελληνική ομάδα.

Πέρυσι, για την 28η αγωνιστική της Euroleague ο πρώην παίκτης του Γιώργου Μπαρτζώκα, είχε... πάρει φωτιά και είχε τελειώσει το παιχνίδι με 24 πόντους, με 6/10 τρίποντα σε μόλις 17 λεπτά συμμετοχής.

Φαίνεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» του... πηγαίνουν και η Euroleague Greece τον ρώτησε για την ξεχωριστή «αδυναμία» που έχει στον Ολυμπιακό.

Αρχικά για την καλή του απόδοση κόντρα στον Ολυμπιακό ο Έρικσον δεν θέλησε να πάρει τα εύσημα, αλλά έσπευσε να μιλήσει για την ομάδα του, ενώ απάντησε και για την περσινή του απόδοση:

«Απόψε είχα την ευκαιρία να πάρω μερικά καλά σουτ, οι συμπαίκτες μου με βρήκαν σωστά... δεν έγινε κάτι ξεχωριστό. Συνολικά κάναμε καλή δουλεία. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις με τον Ολυμπιακό, ειδικά στην έδρα του, όλοι το ξέρουν αυτό, οπότε για εμάς ως ομάδα είναι μια μεγάλη νίκη.

Η αλήθεια είναι ότι και πέρυσι είχα μια καλή βραδιά με την φανέλα της Γκραν Κανάρια κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά... Είναι πάντα ωραίο να παίζεις κόντρα σε τέτοιες ομάδες. Είναι σπουδαία η ατμόσφαιρα, έχουν σπουδαίους οπαδούς, είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε».

Για τους στόχους της Άλμπα Βερολίνου στην πρώτη της σεζόν στην «νέα» διοργάνωση:

«Ως ομάδα είναι στόχος μας να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, αυτό μας ζητούν οι προπονητές συνέχεια. Είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε μέρος στην Euroleague με το νέο φορμάτ και μπορεί να μην είμαστε φαβορί σε πολλά από τα παιχνίδια, αλλά πρέπει να παίζουμε με αυτοπεποίθηση. Είναι σημαντικό να βελτιωνόμαστε μέσα από τα παιχνίδια, όχι μόνο τις προπονήσεις.

Μερικές φορές δεν υπάρχει χρόνος στην προπόνηση, οπότε το πιο σημαντικό για εμάς είναι να γινόμαστε καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι και φυσικά να πάρουμε και νίκες.

Αυτό είναι που θέλουν να κάνουν όλες οι ομάδες. Δεν υπάρχει το παιχνίδι, χωρίς τα αποτελέσματα. Συνολικά στο πρώτο μισό της σεζόν παίξαμε καλά, χάσαμε τρία παιχνίδια στην παράταση. Χάσαμε σε κλειστά ματς. Πρέπει να βελτιωθούμε μακρυά από την έδρα μας. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη μας που μακριά από το σπίτι μας».

Η Άλμπα Βερολίνου είναι η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει να κερδίσει και τις δύο ελληνικές ομάδες και αυτές είναι και οι μοναδικές της νίκες, οπότε ο Έρικσον απάντησε αν «αγαπούν» παραπάνω την Ελλάδα.

«Όντως, έχουμε κερδίσει και τις δύο ελληνικές ομάδες. Βέβαια χάσαμε από τον Ολυμπιακό στην έδρα μας και είναι γνωστό ότι τα δύο ματς στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολα. Είναι πολύ καλό για εμάς που κερδίσαμε αυτά τα δύο παιχνίδια. Πρέπει να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα».

.@albaberlin cuts a 2 game losing streak by getting an important win over Olympiacos Piraeus 86-93

Highlights... pic.twitter.com/7LCXSB2iDc

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 14, 2020