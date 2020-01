Ρεάλ: Ο Ρέγιες ξεπέρασε τους 3.000 πόντους στην EuroLeague! (vid)

Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης μετρούσε 2.998 πόντους και χρειαζόταν μόλις ένα καλάθι για να φτάσει το φοβερό milestone στην EuroLeague.

Τελικά ο αρχηγός της Ρεάλ ευστόχησε σε τρίποντο και κατάφερε να «σπάσει» το φράγμα των 3.000 πόντων μετά τους Σπανούλη, Ναβάρο, Πρίντεζη και Γιανκούνας.

Δείτε τη στιγμή του επιτεύγματός του

Check out the basket that see's @9FelipeReyes surpass 3000 points in his EuroLeague career #GameON pic.twitter.com/1B8Fd339vP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 14, 2020