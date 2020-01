Δεν είναι και μικρό πράγμα να είσαι πρώτος στις ασίστ και στους πόντους στην ιστορία της Euroleague.

Ο Βασίλης Σπανούλης έσπασε το σχετικό ρεκόρ με την Euroleague να τον τιμά στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Κόντρα στην Άλμπα ήταν η ώρα να τον βραβεύσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Γερμανούς ο Σπανούλης βραβεύτηκε από τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Οι ιδιοκτήτες της ομάδας του έδωσαν μία μεγάλη κορνίζα κι ένα βραβείο στο οποίο αναγράφεται το όνομά του στα λατινικά. Απλά στη θέση του «Ι» (πρότελευταίο γράμμα) υπήρχε το «1».

Επίσης στο cube έπαιξε βίντεο στο οποίο τον αποθεώνουν οι συμπαίκτες του και οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς, Πάου Γκασόλ, Τόνι Πάρκερ, Κώστας Φορτούνης, Κατερίνα Στεφανίδη, Λευτέρης Πετρούνιας και Σπύρος Γιαννιώτης, με τον κόσμο να αποθεώνει τα πρόσωπα που έστειλαν τις ευχές τους.

The All-time leading points scorer in EuroLeague history poses with his award...

Vassilis Spanoulis the floor is yours! #GameON pic.twitter.com/SZ5pWW3X07

