Βέσελι: «Για κάθε πόντο της Φενέρ θα δίνω 100$ για την Αυστραλία» (pic)

O ψηλός της Φενέρμπαχτσε είναι πανέτοιμος να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή δράση και το κάνει δυναμικά. Ο Γιαν Βέσελι, έχει να αγωνιστεί από την 9η αγωνιστική, αλλά πλέον είναι υγιής και αναμένεται να αγωνιστεί κόντρα στην Βιλερμπάν. Με την αγωνιστική του επιστροφή προσφέρει και στην Αυστραλία και την «μάχη» που δίνει με τις πυρκαγιές, αφού ανακοίνωσε ότι για κάθε πόντο της ομάδας στα δύο παιχνίδια της εβδομάδας θα δώσει 100 δολάρια.

Η ανάρτηση του παίκτη της τούρκικης ομάδας:

This @euroleague double week I will be joining donations to help #Australia stop and recover from bushfires. For every point we score as a team i will donate 100$ pic.twitter.com/Wgw6UYe3La

— Jan Vesely (@JanVesely24) January 14, 2020