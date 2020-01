Πιτίνο: «Τα επόμενα έξι παιχνίδια θα καθορίσουν το ποιοι είμαστε» (pic)

Το «τριφύλλι» επέστρεψε στις ήττες, καθώς η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε με 96-87, στην 18η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ρικ Πιτίνο έκανε το σχόλιό του στο twitter, τονίζοντας πως τα επόμενα έξι παιχνίδια (Μπάγερν, Ζαλγκίρις και Βιλερμπάν εντός, Βαλένθια και Ερυθρός Αστέρας εκτός και Ζενίτ εντός) θα είναι καθοριστικά.

«Επιβιώσαμε από ένα δύσκολο κομμάτι του προγράμματός μας. Τα επόμενα έξι παιχνίδια θα καθορίσουν ποιοι είμαστε, τι είμαστε και που θέλουμε να είμαστε! Όλα αρχίζουν με την άμυνα και την υπερπροσπάθεια», ήταν το μήνυμά του.

We survived a very difficult part of our schedule. Our next six games will determine Who we are, What we are, and Where we want to be! It all starts with defense and extraordinary effort!

