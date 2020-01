ΤΣΣΚΑ: Χωρίς Χάκετ και Στρέλνιεκς στο Μόναχο (pic)

Ντάνιελ Χάκετ και Γιάνις Στρέλνιεκς τέθηκαν νοκ άουτ για την αναμέτρηση με τους Βαυαρούς, για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και έμειναν στην Μόσχα, μαζί με τον Ουίλ Κλάιμπερν, όπως ενημέρωσαν οι Ρώσοι.

Janis Strelnieks and Dani Hackett stayed in Moscow to rehab after injuries together with Will Clyburn. Andrey Lopatin and Alexander Khomenko will play in the away game too – for CSKA-2 in Russian Superleague 1.

