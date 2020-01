Ο Ντε Κολό πήγε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά ο Σενγκέλια του.. έκρυψε τον ήλιο.

Δείτε τη φάση

.@TokoShengelia23 with the HUGE rejection at the rim!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/20x8NW0kVd

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 9, 2020