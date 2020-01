Ο... εντυπωσιασμένος Πιτίνο έδωσε το σύνθημα: «Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα» (pic)

Ο προπονητής των «πρασίνων» λίγο μετά την άφιξη της ομάδας στην ιταλική πόλη, έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter: «Φτάσαμε στην εξαιρετική πόλη του Μιλάνου, 45 λεπτά πιο νότια από την λίμνη του Κόμο. Το πιο μαγευτικό μέρος που έχω επισκεφθεί».

Και συνέχισε όσον αφορά το ματς: «Δύσκολο ματς εκτός έδρας με την Αρμάνι αύριο. Πρέπει να παίξουμε εξαιρετική άμυνα».

Arrived in the great city of Milan, 45 minutes south of Lake Como, the most enchanting place I’ve ever visited. Tough road game vs Armani tomorrow. Need to play great defense!

— Rick Pitino (@RealPitino) January 8, 2020