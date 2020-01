Σπουδαία κίνηση Λαντέιλ: Δίνει 100 δολαρία για τις φωτιές στην Αυστραλία με κάθε τρίποντο και κάρφωμα (vid)

Δίπλα στην πατρίδα του που δοκιμάζεται από τις φωτιές βρίσκεται ο Τζοκ Λαντέιλ.

Ο παίκτης της Ζαλγκίρις θα δίνει 100 δολάρια στην Αυστραλία σε λογαριασμό που φτιάχτηκε για την περίσταση για κάθε τρίποντο και κάρφωμα των Λιθουανών κόντρα στη Ρεάλ

Δεν μένει αμέτοχος σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την πατρίδα του, η οποία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του πλανήτη.

Trying to do his part to save the nature and fight the Australian bushfires, @JockLandale will be donating $100 for each team's dunk and three-pointer in the Zalgiris vs Real Madrid @EuroLeague game this Thursday.

Full interview with Jock Landale https://t.co/4ULj3Xhon9 pic.twitter.com/WRtHatmAbO

BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 8, 2020