Λοβέρν: «Συνεχίζω στη Φενέρμπαχτσε»! (pic)

Ο Γάλλος φόργουορντ - σέντερ αγωνίστηκε στην Παρτίζαν τη διετία 2012-14 πριν αποχωρήσει για τη Χίμκι κι εν συνεχεία το ΝΒΑ με τους Νάγκετς, τους Θάντερ, τους Μπουλς και τους Σπερς.

Σύμφωνα, λοιπόν με τον πρόεδρο των «ασπρόμαυρων», Οστόγια Μιχαήλοβιτς, οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν να τον φέρουν πίσω στο Βελιγράδι όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι συνεχίζει στην Κωνσταντινούπολη.

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη και το ενδιαφέρον που μου δείξατε τις προηγούμενες ημέρες. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα ανταμώσουν ξανά μελλοντικά και θα επιστρέψω σπίτι. Παραμένω παίκτης της Φενέρμπαχτσε, έχω κίνητρο και θα παλέψω όπως πάντα για να κατακτήσω τίτλους με αυτή την ομάδα» ανέφερε σχετικά στο Twitter.

Moji grobari, @PartizanBC and @Ostoja1945 thank you for the love & interest you showed me these days

I’m sure our roads will cross again and I will be back home.

I’m remaining a player of @FBBasketbol and I’m motivated and will fight as always to win trophies with this team!

— Joffrey Lauvergne (@1JOLOLO) January 6, 2020