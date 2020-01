Πιτίνο: «Μπράβο Ντίνο, Νικ, Ουές»! (pic)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έφυγε με το «διπλό» από το Καλίνινγκραντ, καθώς νίκησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην παράταση.

Ο Αμερικανός προπονητής ανέφερε τα «κλειδιά» της νίκης στο twitter, εκθειάζοντας τους παίκτες του:

«Τα "κλειδιά" μιας μεγάλη εκτός έδρας νίκης εναντίον της ΤΣΣΚΑ: Κυκλοφορία μπάλας/κίνηση παικτών: 28 ασίστ με 8 λάθη. Μπράβο Ντίνο με 16 ριμπάουντ, ο Νικ με 17 ασίστ και Ουές (Τζόνσον) με 2 clutch τρίποντα. Ποτέ δεν παραδινόμαστε! Τέλεια!».

Keys to a great road victory vs CSKA: Ball movement/ player movement = 28 assists to 8 turnovers. Bravo Dinos with 16 rebounds, Nick with 17 assists And Wes with 2 clutch 3s. Never give in attitude-Awesome!

