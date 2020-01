Η ομάδα από το Βερολίνο είχε την επαναφορά από την τελική γραμμή επίθεσης, αλλά λίγο χρόνο μπροστά της.

Το σύστημα του Ρενέσες λειτούργησε άψογα και ο Λουκ Σίκμα με κάρφωμα πρόλαβε το χρονόμετρο και σκόραρε.

Δείτε τη φάση...

Quick thinking from @albaberlin as @LCSikma43 finished the Alley-Oop! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/UnfzgwSIbK

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 3, 2020