ΤΣΣΚΑ - Παναθηναϊκός: Η τρίποντη «βόμβα» του Καλάθη για την παράταση! (vid)

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφόρησαν ωραία την μπάλα που έφτασε στα χέρια του Καλάθη, ο οποίος σκόραρε πίσω από τα 6μ.75 κι έκανε το 89-89.

Στη συνέχεια ο Μάικ Τζέιμς χρεώθηκε με βήματα από την άμυνα του αρχηγού του Παναθηναϊκού, ο Μήτογλου αστόχησε και το ματς πήγε στο έξτρα πεντάλεπτο, εκεί όπου το «τριφύλλι» επικράτησε με σκορ 102-106!

Δείτε τη φάση

Seconds on the clock, on the brink of a loss! @Nick_Calathes15 DOES IT AGAIN, this time to force OT! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/PVJkTjNlUS

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 3, 2020