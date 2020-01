Χωρίς τον.. ξεονδόχο Παπαγιάννη λογάριαζε ο Τζέιμς.

Ο παίκτης της ΤΣΣΚΑ πήγε για εντυπωσιακή φάση, αλλά ο σέντερ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ του κατέβασε τον γενικό.

Δείτε την τάπα του!

Not on my watch @G_P_06 gets back to stop the lay up with a HUGE #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/s4dljdosaQ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 3, 2020