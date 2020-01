Το έβαλε από το... σπίτι του ο Σλούκας! (vid)

Με την λήξη του χρόνου της πρώτης περιόδου ήρθε και το πρώτο highlight στο ΣΕΦ. Η Φενέρμπαχτσε έχασε την προτελευταία επίθεση, ο χρόνος έληγε και ο Κώστας Σλούκας κυνήγησε την φάση και δεν βγήκε χαμένος.

Ο Έλληνας γκαρντ έπιασε την μπάλα πριν βγει εκτός, είδε τον χρόνο να τελειώνει και σούταρε πολύ πίσω από το κέντρο όντας εύστοχος.

That's a way to end the quarter Kostas Sloukas! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/GlUSw8rON1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2020