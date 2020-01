Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια του Στερν (pic)

Αρκετοί παίκτες και σύλλογοι του ΝΒΑ, αλλά και η Euroleague, εξέφρασαν την στεναχώρια τους στο άκουσμα της απώλειας του Ντέιβιντ Στερν.

Σε ανάλογη κίνηση προχώρησε και ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, που έγραψε:

«Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ εκφράζει την θλίψη του για την απώλεια του πρώην κομισάριου του ΝΒΑ, Ντέιβιντ Στερν. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Panathinaikos BC OPAP is saddened to hear of the passing of former NBA Commissioner David Stern. Our thoughts and deepest sympathies are with his family.#RIPDavidStern #NBA pic.twitter.com/DHUMXRUrnM

— Panathinaikos BC (@paobcgr) January 2, 2020