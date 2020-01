Euroleague για Στερν: «Χωρίς τη συνεισφορά του δεν θα καταλαβαίναμε το μπάσκετ»

Ο Ντέιβιντ Στερν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και η Euroleague έστειλε τα συλλυπητήρια της για τον άνθρωπο που συνέβαλε τα μέγιστα στην γιγάντωση του ΝΒΑ κατά τη διάρκεια της θητείας του

Aναλυτικά

H Euroleague συμμετέχει στο πένθος της παγκόσμιας μπασκετική κοινότητας για τον θάνατο του Ντέιβιντ Στέρν, ο οποίος οδήγησε το άθλημα στα μεγαλύτερη ύψη της παγκόσμιας αναγνώρισης κατά τη διάρκεια της θητείας του (30 έτη) σαν κομισάριος του ΝΒΑ.

«Είμαι σοκαρισμένος με τα δυσάρεστα νέα για τον θάνατο του Ντέιβιντ. Αφιέρωσε τη ζωή του στο μπασκετ, ένα άθλημα που δεν θα μπορούσαμε να το καταλάβει ο κόσμος χωρίς τη συνεισφορά του και τις επαναστατικές ιδέες του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του (30 έτη) σαν κομισάριος, ήταν μέρος αυτού που ξέρουμε ως μοντέρνο μπάσκετ, φέρνοντας στο ΝΒΑ ένα παγκόσμιο κοινό και τεράστια δημοφιλία. Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου και αυτά των ομάδων της Euroleague στην οικογένεια του ΝΒΑ, στους φίλους του και ειδικά στη σύζυγο του, Ντιάν και τους 2 του γιους, Άντριου και Έρικ», ήταν τα λόγια του προέδρου και CEO της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου.

