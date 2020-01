Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έχει μπροστά του την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (3/1, 19:00) για την 17η αγωνιστική της EuroLeague και ο Ουάλι εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα χρονιά.

Ο Αμερικανός άσος του «τριφυλλιού» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter: «Το 2020 θα είναι μια ΣΠΟΥΔΑΙΑ χρονιά»

2020 is going to be a GREAT year.

— Jacob Wiley (@Jwiley_24) December 31, 2019