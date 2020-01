Σπανούλης: 10 ακόμα, για να γίνει κορυφαίος όλων! (pic & vids)

Αυτό που δεν κατάφερε στην Βαρκελώνη, έχει την ευκαιρία να πετύχει στο «σπίτι» του!

Ο Βασίλης Σπανούλης στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα χρειαζόταν 12 πόντους, για να ξεπεράσει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο στον πίνακα των σκόρερ και να βρεθεί στην πρώτη θέση.

Ωστόσο, πέτυχε μόλις δύο και τώρα, στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού για το 2020, έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία στο ΣΕΦ (02/01, 21:00), κόντρα στην Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ταξιδεύει στην Μόσχα, για να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (03/01, 19:00), του πρώην «πράσινου» Δημήτρη Ιτούδη.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 17η αγωνιστική.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα

How well do you know @jimmerfredette?

Be in with a chance of winning his signed jersey by answering the questions on the link below! #GameON

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 31 Δεκεμβρίου 2019