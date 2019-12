Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας άνοιξε διάλογο με τους ακόλουθους του στο Twitter κι ένας εξ αυτών τον ρώτησε αν οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να προκριθούν στα προημιτελικά.

«Θα είναι δύσκολο... Θα έλεγα όχι όμως ξέρουν πώς να κερδίζουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Gone b tough. I would say no but they kno how to win https://t.co/KguWPdBCHn

— Mike James (@TheNatural_05) December 30, 2019