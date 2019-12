Έφτασε ο Ρέινολντς για την Μακάμπι (pic)

Ο Αμερικανός παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με την «ομάδα του λαού» και την Δευτέρα (30/12) έφτασε στο Τελ Αβίβ, ανήμερα των 27ων γενεθλίων του.

Ο Ρέινολντς έχει φορέσει τη φανέλα των Μπαρτσελόνα και Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης στο παρελθόν, ενώ φέτος αγωνιζόταν στην G-League με τους Στόκτον Κινγκς (8.4π., 6.1ρ.).

Do you want to know @JalenReynolds & @AaronfingJ's jerseys numbers? Find out on maccabitlv instagram on 5pm (Isr time) pic.twitter.com/GID2J8SPk5

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) December 30, 2019