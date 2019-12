Μίροτιτς: MVP Δεκεμβρίου στην Euroleague! (pic & vid)

Μία μέρα μετά τον θρίαμβο στο ισπανικό ντέρμπι με την Ρεάλ Μαδρίτης και την φοβερή του εμφάνιση, ήρθε ευρωπαϊκή διάκριση για τον φόργουορντ της Μπαρτσελόνα.

Ο Νίκολα Μίροτιτς αναδείχθηκε MVP Δεκεμβρίου στην Euroleague, καθώς είχε κατά μέσο όρο 19.6 πόντους, 8.6 ριμπάουντ και 25.4 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης στο 5-0 των «μπλαουγκράνα».

Αυτή είναι η τρίτη φορά στην καριέρα του που αναδεικνύεται «πολυτιμότερος του μήνα».

December belonged to @NikolaMirotic33 who walks away with the MVP of the month award!

Mirotic was the driving force as @FCBbasket went 5-0 this month and sit atop the standings joint in first place! #GameON pic.twitter.com/6gehxwa9pZ

