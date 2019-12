«Ο Λόιντ έκανε επιθετικό φάουλ, αντί για αμυντικό και γκολ - φάουλ που δόθηκε»! (vid)

Ο Τζόρνταν Λόιντ με γκολ - φάουλ έκανε το 98-100, ο Νάντο ντε Κολό αστόχησε σε προσπάθεια για τρεις και η Βαλένθια πανηγύρισε τη νίκη στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας το comeback από το -7 (96-89) στα τελευταία 77" της παράτασης! Παρ' όλα αυτά, η EuroLeague εξέδωσε ανακοίνωση για τα τελευταία δευτερόλεπτα

Η ανακοίνωση της EuroLeague

«Στην παράταση με 11'' στο ρολόι του αγώνα, ο Τζόρνταν Λόιντ της Βαλένθια πήρε την μπάλα στο παρκέ. Έκανε ντρίμπλα προς το αντίπαλο καλάθι και με 8'' να απομένουν, επιχείρησε ένα σουτ δύο πόντων. Την ώρα της τελικής προσπάθειας, ο Τζόρνταν Λόιντ είχε αντικανονική επαφή με τον Λέο Βέστερμαν της Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Λέο Βέστερμαν είχε προλάβει να πάρει κανονική θέση άμυνας.

Η επαφή προκλήθηκε πριν ο Τζόρνταν Λόιντ αφήσει την μπάλα, σε προσπάθεια δύο πόντων. Το αμυντικό φάουλ που δόθηκε πάνω στον Λέο Βέστερμαν ήταν ένα λανθασμένο σφύριγμα, το οποίο θα έπρεπε να είχε δοθεί ως επιθετικό φάουλ από τον Τζόρνταν Λόιντ. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να μην μετρήσει το δίποντο του Τζόρνταν Λόιντ κι η κατοχή να είναι για τη Φενέρμπαχτσε».

That moment! @mrjloyd with the clutch basket to give @valenciabasket an incredible victory in Istanbul! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/DYp7PlPM6v

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2019